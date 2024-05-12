В Севастополе отметили 80 лет освобождения города от фашистов

9 мая в Севастополе особый день, здесь отмечают сразу 2 праздника. За год до Победы в Великой Отечественной Красная армия взяла штурмом Севастополь. Крымская наступательная операция стала одной из самых стремительных и грамотно проведенных. Вермахт в 41-42 годах держал Севастополь в осаде и штурмовал город 250 дней. Советским же войскам в апреле и мае 1944 года на его освобождение понадобилось всего 35 суток.

Во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией слаженно действовали четвертый Украинский фронт и Отдельная Приморская армия. Результатам операции стал полный разгром 17-й полевой армии Вермахта и полное освобождение Крымского полуострова.

В этом году нельзя провести ни концерта, ни парада, отменен салют из-за того, что полуостров вновь в досягаемости вражеских ракет. Но крымчане все равно празднуют важные для них даты.

На Мемориале, посвященном героям битвы за Севастополь, в момент подготовки к возложению цветов начался очень сильный дождь, который постепенно усиливался. и усиливается. Несмотря на непогоду, практически никто не жалуется, включая детей. Все спокойно ждут, когда начнется мероприятие.

С площадки перед памятником к собравшимся обращается моряк-черноморец Иван Курбаков. Ему 103 года. Он участвовал в обороне Севастополя, был тяжело ранен, когда штурмовал вражеский флот. И каждую весну он приезжает в Крым.

«Наше поколение, пришедшее на войну в 1942 году, выполнило свой священный долг перед Родиной... Мы победили, потому что были единый народ и армия, тыл и фронт», - поделился ветеран.

Чтобы понять эту упрямую волю к победе, эту преданность традициям, которые заставляют крымчан выходить на улицы с георгиевскими лентами, которые зовут ветеранов не смотря на возраст, из года в год возвращаться к местам из которых они прогоняли врага, нужно знать историю полуострова. Долгие столетия Крым был ключевой точкой для геополитических игр других стран. И не раз за полуостров велись кровопролитные бои. Но крымчане никогда не сдавались.

В период ВОВ у фашистов был однозначный приказ Гитлера — удержать Крым любой ценой. У фюрера на полуостров были большие планы, он собирался превратить его в арийский рай. Избавиться от населения и заселить немцами. Даже названия уже были придуманы. Полуостров должен был называться Готтенланд, то есть земля готов. А сам Севастополь — Теодорихсхафен, в честь древнего германского короля. Планы Гитлера были разрушены силой советского оружия.

На Сапун-Горе сейчас находится мемориальный комплекс, но 80 лет назад все восемь километров от подножия и до вершины немцы застроили оборонительными сооружениями. 30 дотов, шесть уровней, тогда казалось, что взять гору просто невозможно.

Дорога на Севастополь была открыта. Гитлер говорил, если русские смогли держать оборону в городе восемь месяцев, то немцы простоят восемь лет. И запретил армии эвакуацию с полуострова. Но в результате уже через четыре дня после начала штурма над городом развевалось красное знамя Победы. Однако освобождение Крыма на этом не закончилось. Фашисты отступили на мыс Херсонес. Это 35 береговая батарея — последнее место в Крыму, где вермахт еще пытался оказать сопротивление.

Осенью 1944 года произошло еще одно важное событие. После того, как гавань была освобождена от мин, в Севастополь вошла эскадра черноморского флота. Среди них был крейсер Ворошилов. В экипаже — военный моряк Зорий Апресян.

«Так было принято со времен Нахимова и Ушакова, когда с победой возвращаешься, начинают стрелять. Было несколько залпов... Я слышал: "Пришли, наконец, пришли"... Многие женщины, я сам видел, плакали», - поделился ветеран ВОВ Зорий Апресян.

На берегу в этот момент махала кораблям Лидия Кузьмина. Тогда ей, было 10 лет. Она чудом выжила в оккупации. И тоже воевала, была связным. Носила партизанам записки, которые подпольщики ей зашивали в потайные карманы на платье. Она — одна из тех самых трех тысяч человек, которых освободила красная армия в Севастополе. До войны население города превышало сто тысяч.

«Плакали. Конечно, хлопали и радовались», - поделилась воспоминаниями Кузьмина.

Тогда в городе осталось только одно целое здание, весь остальной Севастополь лежал в руинах. Его восстанавливали, как в России принято, всем миром. Моряки, солдаты, жители города, рабочие, приехавшие со всех концов союза. В 1945 году после ялтинской конференции город посетили британский премьер Уинстон Черчилль и американский президент Теодор Рузвельт. И были поражены. Не только масштабами разрушений, - а волей жителей Севастополя к сопротивлению.

Сейчас Лидеры западного мира не скрывают, что передают Украине дальнобойное оружие именно для атаки на полуостров. Немецкие генералы снова обсуждают планы уничтожения крымских городов, только теперь уже новейшими ракетами Taurus. А Американские ракеты ATACMS, которые Вашингтон уже отправил Киеву ПВО сбивает в небе над полуостровом с конца апреля. Только в ночь на 4 мая было уничтожено четыре таких боеприпаса.

«Коллективный Запад терпит поражение, очередное очень серьезное поражение на Украине. И поэтому, конечно, это приводит в ярость, раздражает их, и они готовы идти на самые крайние шаги, переходить очередные красные линии для того, чтобы хоть как то спасти "свое реноме". С другой стороны, будем прямо говорить, удары дальнобойные с ракетами западного производства по гражданской инфраструктуре, по сути, акт международного терроризма, который уже открыто они поддерживают, финансируют и обеспечивают», - рассказал профессор кафедры истории России Андрей Ишин.

Зеленский прямо заявляет, что его главная цель — разрушить крымский мост. Пытаются бить и по российским портам, и по мирным крымским городам.

«Они не понимают того, что понимали немцы в 1945, что Россию и все ее земли, исконно принадлежащие ей нельзя завоевать просто так. Если даже на какое то время они останутся у них, они все равно вернутся на родину», - поделилась заведующая отделом истории Великой Отечественной войны музей заповедник героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.

Пусть по набережной гуляют люди, но сегодня город герой Севастополь снова фактически на осадном положении. Выход из бухты снимать на камеру нельзя, чтобы противник не увидел, где расположены заграждения, и где находятся сторожевые корабли, которые охраняют гавань.