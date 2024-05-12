В донецкой Авдеевке и в херсонском Приволье зажгли вечный огонь, который там не видели десять лет, а в Запорожской области даже тридцать. Частицы огня от могилы неизвестного солдата в Александровском саду активисты Народного фронта привезли в лампадах, от которых теперь уже навсегда зажгли Вечные огни на вновь освобожденных от нацистов территориях.

Девятого мая живые цветы появились у главного и первого отбитого у нео-нацистского киевского режима вечного огня Донбасса, на Саур-могиле. На рассвете от подножья Кургана до обелиска развернули гигантских размеров георгиевскую ленту. Ту самую, что впервые появилась два года назад на улицах Мариуполя, и что на прошлой неделе укрыла Поклонную гору в Москве.

Саур-могила — место, где переплелась история боев Великой Отечественной войны и современная борьба против нацизма. Летом 1943 года здесь шли ожесточенные бои с немецкими войсками. В 2014 была битва за господствующую высоту Донбасса, которую вели ополченцы.

В этот День Победы, несмотря на то что в ДНР в целях безопасности решили отказаться от официальных массовых празднований, сюда все равно пришли тысячи людей. Старики, ветераны, молодые и дети — все прошли триста метров вверх. В руках у людей знамена победы, российские триколоры, флаги военных подразделений. Люди нескончаемой рекой тянутся к мемориалу героям войны и современным защитникам Донбасса.

В небе над Саур-могилой жителей Донбасса приветствовали экипажи вертолетов Ми-8, только вернувшиеся с боевого задания. У Юлии Пахомовой на этих холмах в 44-м году без вести пропал дед. А два года назад в этих же краях, в бою за свободу Донбасса, погиб сын.

«Мы хотели бы, чтобы здесь создали хотя бы именные стеллы, где перечислили наших ребят, и мы будем сюда приезжать, как бы поклоняться, как памятному месту», - поделилась женщина.

Почти половина тех, кто пришел в День Победы на Саур-могилу, сейчас в точности повторяют подвиг старшего поколения. И те, кто смог прийти на курган, и те кто 9 мая находился на передовой. Они передали поздравления ветеранам, боевым товарищам и всем, кто ждет возвращения бойцов с новой победой.

Участники СВО прямо с передовой приехали в Донецк поздравить ветеранов Великой Отечественной. В ДНР их осталось всего 68 человек.

Поздравили и 97-летнего Николая Ивановича Денисенко, который живет на окраине Донецка. Над его домом еженедельно пролетают вражеские снаряды. На соседних улицах следы бомбежек ВСУ. Но, несмотря на опасность, ветеран не покидает родное для него место и ждет победы над нацизмом, который, неожиданно для него, возродился.

«Америка и Англия опять спровоцировали можно сказать это все дело. Поэтому я отрицательно на это смотрю. Я, слава богу, семь лет относил и автомат, и вещмешок, и видел смерть. А сейчас это дикость», - поделился ветеран.

День Победы на передовых позициях зоны СВО встречали крайне символично. Танкисты группировки «Центр» на авдеевском направлении закрепили на танках портреты прадедов-ветеранов ВОВ.

«Я чувствую, что это дает мне сил... Я понимаю что мои потомки, предки, они также воевали, также участвовали в военных операциях», - рассказал командир экипажа танка с позывным «Марс».

Вместо обычного праздничного салюта на 9 мая в Донецке танкисты залпами уничтожали вражескую военную технику.

Тысяча выстрелов на этой неделе дала возможность продвинуться российской пехоте вглубь обороны противника. Под контроль взято Новокалиново в ДНР. Нацисты лишились большого количества иностранной техники — немецких танков, американских гаубиц, БТР и БМП, чешских артустановок. А также самолета Су-27.

Группировка войск «Север» выдвинулась в сторону Харькова и взяла под контроль сразу пять населенных пунктов. Это позволит отодвинуть войска противника от российской границы и обезопасить Белгородскую область. А тридцатью групповыми ударами высокоточным оружием по тыловым объектам ВСУ уничтожены вражеские хранилища оружия. Одно из них было под Одессой, и там находились ракеты западного производства.

Эта неделя для российских войск стала победоносной во всех смыслах. Наступательные действиях наших военных укрепили фундамент, на котором строится новая победа на нацизмом.