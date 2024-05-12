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Первый российский триатлонист на Олимпийских играх Сысоев погиб в ДТП

Игорь Сысоев скончался на 43 году жизни.
Мария Зайцева 2024-05-12 19:13:02
© Фото: Михаил Фомичев, РИА Новости

Российский триатлонист Игорь Сысоев погиб в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона в России.

В ФТР сообщили, что родственники подтвердили гибель спортсмена, а также выразили соболезнования близким и родным триатлониста, назвав его замечательным специалистом и спортсменом.

Игорь Сысоев скончался на 43 году жизни. На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году мужчина занял 15-е место, а в Пекине в 2008 удостоился девятого места. Сысоев — чемпион России и обладатель кубка Европы. С 2017 по 2020 год он был главным тренером сборной РФ по триатлону.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

#в стране и мире #ДТП #погиб #триатлон
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