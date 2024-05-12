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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

Эпицентр толчков находится в 30 километрах от поселка Ключи.
Мария Зайцева 2024-05-12 16:27:29
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

На территории Усть-Камчатского района произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом следует из данных регионального филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

в 11 утра по московскому времени и в 20 вечера по местному, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6. Очаг толчков залегал на глубине в 120 километров. Эпицентр находился у реки Большая Хапица в 30 километрах к юго-востоку от поселка Ключи и в 83 километрах от Усть-Камчатска.

В МЧС региона уточнили, что в населенных пунктах толчки не ощущались и звонки в диспетчерскую службу от граждан не поступали.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #Магнитуда #Усть-Камчатск
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