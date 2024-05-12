Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

На территории Усть-Камчатского района произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом следует из данных регионального филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

в 11 утра по московскому времени и в 20 вечера по местному, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6. Очаг толчков залегал на глубине в 120 километров. Эпицентр находился у реки Большая Хапица в 30 километрах к юго-востоку от поселка Ключи и в 83 километрах от Усть-Камчатска.

В МЧС региона уточнили, что в населенных пунктах толчки не ощущались и звонки в диспетчерскую службу от граждан не поступали.