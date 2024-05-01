Девочка Маша из ДНР каждый день встречает ВКС России с флагом

Пара штурмовиков Су-25 проходят чуть в стороне от ее дома. А вот боевой «Аллигатор» - разведывательно-ударный вертолет Ка-52 - и следующий за ним многоцелевой Ми-35 появились прямо над поляной, куда девятилетняя Маша выходит каждый день.

В выходные и праздники, сразу после уроков в школе, невзирая на погоду, в любое свободное время Маша слушает небо. В отцовском гараже у нее всегда наготове российский флаг. Из вертолетов ей больше нравится Ми-8.

«Он такой большой, как мишка. Медленно летает», - объясняет девочка.

Семья Маши живет в небольшом поселке под Донецком, куда все последние годы периодически прилетают снаряды украинской артиллерии.

«Я не боялась. Нас защищают летчики, военные», - рассказывает Маша.

За армейской и штурмовой авиацией Маше зачастую приходится основательно побегать. И она почти всегда успевает.

«Я занимаюсь и балетом, и цирком. И в цирке я в кольце. Я придумала прицепить кольцо к вертолету и делать трюки. Опасно? Ничего страшного. Я уже падала с кольца», - говорит она.

Им сверху видно все, и маленькая Маша с российским триколором, конечно, не стала исключением. Летчики штурмовой авиации ВКС России разыскали девочку и пригласили к себе в гости на аэродром. Вместе с военным летчиком Маша провела предполетный досмотр самолета, посидела за штурвалом и проводила тех самых боевых «грачей» на очередное задание.

«Я хочу быть и воздушной гимнасткой, и летчиком, и кондитером, и укротителем котов. Почему котов? У меня хорошо получается с ними все делать», - объясняет она.

А еще Маша планирует встречать военных летчиков вместе со своими школьным друзьями по очереди, чтобы не пропускать ни один вылет.