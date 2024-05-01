МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девочка Маша из ДНР каждый день встречает ВКС России с флагом

Летчики штурмовой авиации разыскали девочку и пригласили к себе в гости на аэродром.
Роман Закурдаев 2024-05-01 21:42:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пара штурмовиков Су-25 проходят чуть в стороне от ее дома. А вот боевой «Аллигатор» - разведывательно-ударный вертолет Ка-52 - и следующий за ним многоцелевой Ми-35 появились прямо над поляной, куда девятилетняя Маша выходит каждый день.

В выходные и праздники, сразу после уроков в школе, невзирая на погоду, в любое свободное время Маша слушает небо. В отцовском гараже у нее всегда наготове российский флаг. Из вертолетов ей больше нравится Ми-8.

«Он такой большой, как мишка. Медленно летает», - объясняет девочка.

Семья Маши живет в небольшом поселке под Донецком, куда все последние годы периодически прилетают снаряды украинской артиллерии.

«Я не боялась. Нас защищают летчики, военные», - рассказывает Маша.

За армейской и штурмовой авиацией Маше зачастую приходится основательно побегать. И она почти всегда успевает.

«Я занимаюсь и балетом, и цирком. И в цирке я в кольце. Я придумала прицепить кольцо к вертолету и делать трюки. Опасно? Ничего страшного. Я уже падала с кольца», - говорит она.

Им сверху видно все, и маленькая Маша с российским триколором, конечно, не стала исключением. Летчики штурмовой авиации ВКС России разыскали девочку и пригласили к себе в гости на аэродром. Вместе с военным летчиком Маша провела предполетный досмотр самолета, посидела за штурвалом и проводила тех самых боевых «грачей» на очередное задание.

«Я хочу быть и воздушной гимнасткой, и летчиком, и кондитером, и укротителем котов. Почему котов? У меня хорошо получается с ними все делать», - объясняет она.

А еще Маша планирует встречать военных летчиков вместе со своими школьным друзьями по очереди, чтобы не пропускать ни один вылет.

#авиация #вкс россии #Донецк #вертолеты #дети #ДНР #летчики #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049