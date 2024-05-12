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Скончался посол России в Мозамбике Суриков

В МИД РФ сообщили, что предварительная причина смерти дипломата - инсульт.
Глеб Владовский 2024-05-12 13:54:21
© Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Мозамбик

Посол России в Мозамбике Александр Суриков скончался в возрасте 68 лет на территории столицы республики Мапуту, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По данным российского внешнеполитического ведомства, предварительной причиной смерти является инсульт.

«В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», - цитирует новостное агентство заявление МИДа.

Напомним, что 29 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин утвердил указом №348 назначение Сурикова на должность посла России в Мозамбике.

#в стране и мире #МИД РФ #Мозамбик
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