Механик-водитель «Града» рассказал, как спас машину от FPV-дрона

Развернулись, навелись, отработали - и как можно быстрее. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» живет и работает в погоне за временем - а значит, и собственной безопасностью. Артиллеристы выжигают позиции ВСУ на Авдеевском направлении.

«Основных задачи две. Контрбатарейная борьба, так как дальность позволяет захватить противника как можно глубже. И вторая - как можно быстрее помочь нашей наступающей пехоте. Вот как сегодня рано утром было - засечка миномета. Дали адресок, ребята выехали, быстро отработали. Вроде миномет притих», - рассказал командир батареи БМ-21 «Град» с позывным «Малина».

Этот «Град» среди чистого неба противнику спрогнозировать не под силу. Наша реактивная артиллерия появляется в самых неожиданных местах.

Ежедневные массированные удары «Градов» мешают украинским войскам при отступлении закрепиться на новых позициях.

«Для врага мы хорошая цель, они охотятся за нами. Потому что мы наносим большой урон, накрываем большие площади, и это для них сказывается печально», - говорит командир БМ-21 «Град» с позывным «Первый».

Противник компенсирует снарядный голод дронами-камикадзе. Беспилотники ВСУ выслеживают и пытаются атаковать расчеты РСЗО. Механик-водитель с позывным «Драйвер» нестандартным решением спас боевую машину от удара FPV-дрона.

«Камикадзе вылетел навстречу нам, завис перед нами. Пришлось либо уходить от него, либо пока он не успел сманеврировать, идти навстречу. Пошел навстречу, и он ударился в сторону. Грубо говоря, пошел на таран, лоб в лоб», - рассказал он.

Как раз из-за активности FPV-дронов противника нам все реже удается сопроводить РСЗО «Град» на огневую позицию. Сейчас боевая машина выдвигается на работу - будет вести огонь по опорному пункту противника в нескольких километрах отсюда.