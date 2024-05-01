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На страшном конезаводе на Ставрополье умирают лошади ценной породы

Возбуждено уголовное дело, следователи проводят необходимые проверки.
Анна Назайкина 2024-05-01 18:37:24
© Фото: helppawdog, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Терская порода, основное поголовье которой находится на конезаводе в Ставрополье, откуда недавно пришли кадры с трупами лошадей, находится под угрозой. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала организатор инициативной группы, заводчица Тамара Калашникова.

Напомним, несколькими днями ранее в соцсетях появились фотографии и видео истощенных животных и трупов коней. Местные зоозащитники заявляли, что полсотни лошадей погибли от голода на хуторе в Ставрополье. Утверждалось, что изможденные животные питаются собственными экскрементами.

Региональное управление ветеринарии заявило, что их специалисты выезжали на место накануне. Трупов животных к этому моменту уже не было.

«На сегодняшний день самая уязвимая порода в России...На заводе этом основное поголовье - самое ценное ядро. У остальных не более 5 лошадей. Мы предлагали выкупить, договориться, но хозяин не идет на контакт и не продает», - сказала Калашникова.

По ее словам, речь идет о породе лошадей, на которой Маршал Жуков принимал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Терскую породу вывели еще по инициативе Маршала Буденного для комплектования кавалерии Красной Армии отечественными лошадьми с улучшенными качествами.

Заводчица отмечает, что в стране осталось около 200-300 представителей этой легендарной породы, а большая их часть как раз находится на заводе в Ставрополье.

Сегодня стало известно, что на завод приехали с проверкой специалисты Россельхознадзора — сейчас готовятся материалы для правоохранительных органов. Было установлено, что животных не обеспечивают безопасными кормами и они страдают от истощения, а предназначенные для лошадей помещения находятся в плохом состоянии.

Полиция Ставрополья возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными. Региональный СК организовал процессуальную проверку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации.

#наш эксклюзив #ставрополье #лошади #жестокое обращение с животными #терская порода
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