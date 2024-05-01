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Российский офицер рассказал, как на 28 дней попал в окружение в ДНР

В итоге наши бойцы военнослужащие заняли огромный кусок территории, на который никто не рассчитывал - не один опорник, а целый узел.
Владимир Рубанов 2024-05-01 17:58:23
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка рассказал, как вместе с бойцами продержался 28 дней в окружении на Берховском водохранилище в ДНР. На позициях оставались даже раненые бойцы, рассказал RT офицер с позывным «Змей».

Подразделение зашло в этот район, чтобы сменить других наших военнослужащих, но на месте оказалось, что менять уже некого, везде был противник, рассказал «Змей».

«Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», - говорит офицер.

У окруженной группы не хватало воды. Рядом было Берховское водохранилище, но пройти 60 метров за водой означало потерять бойца, говорит «Змей».

Наконец наши бойцы смогли зайти в глубину позиций противника и окопаться там. В итоге россияне военнослужащие заняли огромный кусок территории, на который никто не рассчитывал - не один опорник, а целый узел, рассказал «Змей».

Кроме того, наши бойцы не просто разгромили подразделение «Кракен»*, которое заходило туда для диверсий, а уничтожили его боевиков, а некоторых взяли в плен.

*Нацбатальон «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

#Украина #ДНР #спецоперация #СВО #Берховское водохранилище
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