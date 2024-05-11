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У Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

На сейсмостанции «Южно-Сахалинск» зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9, очаг землетрясения находился на глубине 58 километров.
Дарина Криц 2024-05-11 05:23:24
© Фото: Sergey Frolov Danita Delimont Globallookpress

В субботу утром у берегов Курильских островов зафиксировали землетрясение. По информации сейсмологов, его магнитуда составила 4,9.

Подземные толчки зафиксировали в 11:47 по местному времени (03:47 по московскому времени), эпицентр землетрясения был в 278 километрах. Об этом РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Его эпицентр находился в Тихом океане в 278 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 58 километров», - уточнила Семенова.

Дальний Восток и Камчатский край, в частности, являются сейсмически активными зонами России.

В регионе проходит Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. В эту область в Тихом океане входят множество действующих вулканов - порядка 328, там же происходит множество землетрясений.

#в стране и мире #Курильские острова #землетрясение #Магнитуда
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