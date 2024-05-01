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Умер продюсер «Аквариума» и «Кино» Андрей Тропилло

Музыканту было 73 года, последние два года он жил в Финляндии.
Владимир Рубанов 2024-05-01 15:00:10
© Фото: Sputnik/РИА Новости

Умер известный советский звукорежиссер и продюсер Андрей Тропилло, сообщила РИА Новости его дочь Полина. Он записывал «Аквариум», «Кино», «Алису» и другие культовые рок-группы, начинавшие в конце XX века.

Тропилло было 73 года. Последние два года он жил в Финляндии. Музыканта нашли мертвым в его квартире. Полина рассказала, что привезти тело для прощания в России сейчас вряд ли возможно. Поэтому, скорее всего, и прощание, и похороны пройдут в Финляндии.

Музыкант умер, вероятно, по естественным причинам, рассказала его дочь.

Андрей Тропилло в 1979 году организовал один из первых кружков звукозаписи в СССР в Доме юного техника Красногвардейского района Ленинграда. В 1980-е годы он создал подпольную музыкальную студию «АнТроп». Там записывали свои альбомы «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Телевизор», «Алиса» и «Ноль».

В конце 1980-х он стал директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия». После этого многие городские рок-группы смогли записать свои первые пластинки. В 90-е годы он издавал альбомы западных рок-групп, потом запустил производство аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.

#музыка #Кино #Ленинград #СССР #культура #Рок-музыка #мелодия #алиса #Аквариум #Ленинградский рок-клуб #звукозапись #Андрей Тропилло
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