Умер продюсер «Аквариума» и «Кино» Андрей Тропилло

Умер известный советский звукорежиссер и продюсер Андрей Тропилло, сообщила РИА Новости его дочь Полина. Он записывал «Аквариум», «Кино», «Алису» и другие культовые рок-группы, начинавшие в конце XX века.

Тропилло было 73 года. Последние два года он жил в Финляндии. Музыканта нашли мертвым в его квартире. Полина рассказала, что привезти тело для прощания в России сейчас вряд ли возможно. Поэтому, скорее всего, и прощание, и похороны пройдут в Финляндии.

Музыкант умер, вероятно, по естественным причинам, рассказала его дочь.

Андрей Тропилло в 1979 году организовал один из первых кружков звукозаписи в СССР в Доме юного техника Красногвардейского района Ленинграда. В 1980-е годы он создал подпольную музыкальную студию «АнТроп». Там записывали свои альбомы «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Телевизор», «Алиса» и «Ноль».

В конце 1980-х он стал директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия». После этого многие городские рок-группы смогли записать свои первые пластинки. В 90-е годы он издавал альбомы западных рок-групп, потом запустил производство аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.