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Суд в Казахстане 13 мая может вынести приговор по делу Бишимбаева

В Казахстане в ближайший понедельник может состояться судебный процесс по делу экс-министра, в ресторане забившего до смерти свою жену.
Дарина Криц 2024-05-11 03:55:45
© Фото: Jogargy_sot Telegram

Уже не первый месяц население Казахстана пристально следит за судебным процессом над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. Его обвиняют в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой.

Как сообщает портал Orda.kz, заседание по делу Бишимбаева может состояться уже в этот понедельник, 13 мая. Судья готовит список вопросов для присяжных.

«То, что обсуждалось в зале суда, разглашать нельзя. Формирование списка вопросов для присяжных продолжится 13 мая, в понедельник», - цитирует издание брата погибшей Айтбека Амангельды.

Также уточняется, что суд взял перерыв до понедельника, а в календаре специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны заседание по делу Бишимбаева запланировано на 13 мая, кроме того зарезервированы даты 14 и 15 мая.

Бывшего министра обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязаниях. Ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения по одной статье и до двух лет по второй.

Инцидент произошел с 8 на 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов казахстанской столицы. Чиновник начал избивать свою супругу после того, как узнал о ее желании развестись с ним, это продолжалось порядка восьми часов. От полученных травм женщина скончалась. Следствие сообщило, что он снимал на мобильный телефон процесс избиения.

После во время одного из заседаний мать погибшей прервала речь Бишимбаева о его невиновности. Она закричала, что он убивал жену несколько часов, а тело дочери было настолько изувеченным, что ей не стали его показывать во время похорон.

#в стране и мире #Казахстан #Астана #суд #Куандык Бишимбаев #избиение жены
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