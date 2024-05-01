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Истребитель F-16 разбился недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико

Летчик разбившегося в Нью-Мексико истребителя F-16 катапультировался.
Ян Брацкий 2024-05-01 01:38:29
© Фото: Gianluca Vannicelli, Keystone Press Agency, Global Look Press

Истребитель F-16 разбился недалеко от базы Военно-воздушных сил Холломан в Нью-Мексико США. Об этом говорится в сообщении базы. Пилот катапультировался, его нашли и передали медикам, которые уже оказали всю необходимую помощь.

«F-16 Fighting Falcon... разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс», - цитирует РИА Новости заявление командования базы ВВС.

Отмечается, что инцидент произошел утром во вторник, 30 апреля. Что могло стать причиной крушения не сообщается.

#истребитель #сша #крушение #ВВС #F-16
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