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Эксперт Жукова рассказала, кому нужно сообщить о доходах до 2 мая

Если вовремя не предоставить налоговую декларацию, можно получит штраф.
Сергей Лебедев 2024-05-01 12:31:53
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

До 2 мая физические лица, которые получили доход в предыдущем налоговом периоде, обязаны предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ. Об этом «Звезде» рассказала налоговый консультант Татьяна Жукова.

«Обязательство по сдаче декларации есть у лиц, которые в 2023 году получили доход и с этого дохода не был удержан налог», - подчеркнула эксперт.

Наиболее частые случаи, когда нужно отчитаться о доходах: продажа имущества, получение в дар имущества не от близких родственников, сдача в аренду жилья, получение призов, а также дивидендов от иностранных компаний. Также обязаны подавать декларации адвокаты и нотариусы.

«На практике среди физических лиц встречается неверное толкование понятия "доход". Люди ошибочно считают, что, если продал, допустим, машину за миллион рублей, а до этого покупал эту же машину за столько же, то дохода нет. Это ошибочно. Доходом считается сумма, за которую был продан автомобиль. А расходы на покупку можно отразить в декларации в качестве налогового вычета. Поэтому те, кто считает, что не надо подавать декларацию из-за нулевой разницы между покупкой и продажей, ошибаются», - отметила Татьяна Жукова.

Если же вовремя не подать декларацию, то штраф составит 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки подачи декларации.

Заплатить налог нужно до 15 июля. Если опоздать, то с 16 апреля начнут начислять пени за каждый день просрочки.

#Россия #налоги #Доход #Декларация #3-ндфл
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