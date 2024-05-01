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СБУ начала «контрразведывательные мероприятия» в Киеве

Украинские силовики осматривают офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведения сферы общественного обслуживания и проверяют жителей Киева.
Максим Крюков 2024-05-01 12:02:50
© Фото: SBUkr, Telegram

Служба безопасности Украина сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в Шевченковском районе Киева. В качестве основных локаций сотрудники украинских спецслужб выбрали Софийскую и Михайловскую площади и близлежащую местность.

«Основная цель мероприятий - проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

Уточняется, что осмотр офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания, а также проверку жителей украинской столицы осуществляют сотрудники Управления государственной охраны, Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВСУ.

СБУ призвала киевлян «с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей», а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Между тем, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале рассказал, что силовики останавливают автомобили, прохожих, совершают обход квартир с целью найти «нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского». Подпольщик также написал, что «ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить», передает сообщение LIFE. При этом Лебедев отметил, что в преследовании украинцев участвует не только СБУ, но и работники территориального центра комплектования (ТЦК).

#в стране и мире #проверка #Украина #Киев #контрразведка #СБУ #служба безопасности украины
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