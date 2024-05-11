Более 300 человек погибли в результате мощного наводнения в Афганистане

В результате мощного наводнения в Афганистане погибли более 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной продовольственной программы в стране.

«В результате внезапных наводнений в Баглане погибло более 300 человек и разрушено более 1 000 домов», - говорится в сообщении организации в соцсети X.

Наводнение в Афганистане началось 10 мая после сильных дождей. Почвы в северной части страны не смогли впитать такой объем влаги из-за сухой зимы.

В результате пострадали провинции Тахар, Бадахшан, Гор и город Герат.