Более 300 человек погибли в результате мощного наводнения в Афганистане

В результате мощного наводнения в Афганистане погибли более 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной продовольственной программы в стране.
«В результате внезапных наводнений в Баглане погибло более 300 человек и разрушено более 1 000 домов», - говорится в сообщении организации в соцсети X.
Наводнение в Афганистане началось 10 мая после сильных дождей. Почвы в северной части страны не смогли впитать такой объем влаги из-за сухой зимы.
В результате пострадали провинции Тахар, Бадахшан, Гор и город Герат.
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