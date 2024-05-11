В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение, которое в эпицентре ощущалось на 6 баллов. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

В Лянкяранском, Лерикском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Астаринском, Нефтчалинском, Масаллинском, Билясуварском, Саатлинском, Сальянском, Бейлаганском, Имишлинском, Физулинском и других районах землетрясение ощущалось силой до 5,3 баллов.

Очаг толчков залегал на глубине 18 километров. Землетрясение произошло недалеко от населенных пунктов Осакуджа, Дырян и Синовли. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.