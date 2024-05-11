МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юная москвичка погибла, упав с 11-го этажа заброшки при фотографировании

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Игнат Далакян 2024-05-11 16:34:54
© Фото: Прокуратура Москвы

В Москве 15-летняя девочка погибла, провалившись в вентиляционную шахту недостроенного заброшенного здания.

По предварительным данным Прокуратуры Москвы, компания подростков забрела на строительный объект, который находится на Давыдковской улице. В результате несовершеннолетняя девочка провалилась в вентиляционную шахту.

«В результате несовершеннолетняя девочка 2009 г.р. упала в шахту и от полученных травм скончалась», - говорится в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

В прокуратуре уточнили, что 15-летняя девочка упала, когда делала фотографии. Подросток сорвалась с высоты 11-ого этажа здания. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Спасателей вызвали подростки, которые были на объекте вместе с девочкой. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ведомство информирует, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.

#в стране и мире #Трагедия #девочка #заброшенный дом #вентиляционная шахта
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213