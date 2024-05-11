Юная москвичка погибла, упав с 11-го этажа заброшки при фотографировании

В Москве 15-летняя девочка погибла, провалившись в вентиляционную шахту недостроенного заброшенного здания.

По предварительным данным Прокуратуры Москвы, компания подростков забрела на строительный объект, который находится на Давыдковской улице. В результате несовершеннолетняя девочка провалилась в вентиляционную шахту.

«В результате несовершеннолетняя девочка 2009 г.р. упала в шахту и от полученных травм скончалась», - говорится в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

В прокуратуре уточнили, что 15-летняя девочка упала, когда делала фотографии. Подросток сорвалась с высоты 11-ого этажа здания. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Спасателей вызвали подростки, которые были на объекте вместе с девочкой. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ведомство информирует, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.