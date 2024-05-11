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Спасатели эвакуировали 14 человек из частично рухнувшего дома в Печоре

Среди эвакуированных оказалось пять детей.
Мария Зайцева 2024-05-11 15:35:25
© Фото: МЧС РФ

Спасатели эвакуировали 14 человек из пятиэтажного кирпичного дома, который частично разрушился в Печоре в Республике Коми. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике в официальном телеграм-канале.

В субботу стало известно о частичном разрушении пятиэтажки на Печоринском проспекте. По состоянию на 14:30 11 мая из дома эвакуировали 14 человек, включая пятерых детей.

Для жителей дома обустроили два пункта временного размещения, в школе-интернате и в детском доме. На месте происшествия проводятся разборы завалов, работают 60 человек и 19 единиц техники.

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что здание числится как бывшее общежитие и признано аварийным.

#в стране и мире #обрушение #дом #Республика Коми #эвакуация #МЧС России #печора #владимир уйба
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