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В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП со скорой

По данным полиции города среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
Глеб Владовский 2024-05-11 13:34:23
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что ДТП произошло на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта.

«За медицинской помощью обратились 8 человек: 6 человек, находившихся в автомобиле ГАЗель, водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В МВД подчеркнули, что устанавливаются обстоятельств происшествия.

#белгород #ДТП #пострадавшие #Скорая помощь
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