В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП со скорой

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Уточняется, что ДТП произошло на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта.
«За медицинской помощью обратились 8 человек: 6 человек, находившихся в автомобиле ГАЗель, водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В МВД подчеркнули, что устанавливаются обстоятельств происшествия.
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