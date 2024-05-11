В Белгороде восемь человек пострадали в ДТП со скорой

Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении машины скорой помощи и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что ДТП произошло на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта.

«За медицинской помощью обратились 8 человек: 6 человек, находившихся в автомобиле ГАЗель, водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В МВД подчеркнули, что устанавливаются обстоятельств происшествия.