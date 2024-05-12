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Специалисты РХБЗ показали улучшения «Солнцепека» с начала СВО

Большинство улучшений направлены на повышение защиты боевой машины от вражеских FPV-дронов.
Алексей Курильченко 2024-05-12 15:30:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

После начала специальной военной операции тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» получила множество улучшений на основе отзывов военнослужащих. Большая часть из них призвана повысить защиту боевой машины от FPV-дронов, которые украинские боевики оборудуют кумулятивными зарядами. Об улучшениях в программе «Военная приемка» рассказали специалисты из центра подготовки войск РХБЗ.

«С начала специальной военной операции у нас появилась дополнительная защита бортов. Теперь можно смело сказать, что мы выдерживаем попадание РПГ, ПТУР, дронов с кумулятивными снарядами. Со всех сторон стоит "динамика" - защита передних траков, катков, защита гидравлических патрубков», - рассказал инструктор центра подготовки войск РХБЗ с позывным Походник.

Для защиты от украинских дронов-камикадзе экипажи «Солнцепеков» не заряжали крайние стволы пакета или даже устанавливали туда инертный материал, поглощающий энергию кумулятивного заряда. Затем на пакет для этих же целей стали устанавливать решетки.

«Мы называем их "мангал". Он предназначен для защиты от БПЛА противника качающейся части. Этот - в нашем кустарном исполнении, но сейчас уже пошли первые машины с заводскими решетками», - рассказал начальник центра подготовки войск РХБЗ.

Ранее Походник рассказал, как принимал участие в отражение украинского контрнаступления летом 2023 года. По его словам, ключевую роль в успешном отражении атаки сыграли тяжелые огнеметные системы.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. ТОС. Солнцепек. Огнебаты» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой программе ведущий Алексей Егоров отправится в секретный Центр подготовки экипажей ТОС, где военнослужащие готовятся к боевым действиям в зоне специальной военной операции.

#РХБЗ #Военная приемка #огнеметы #наш эксклюзив #модификация #ТОС-1 «Солнцепек»
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