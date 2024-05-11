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Путин поздравил жителей Донбасса с 10-летием образования ДНР и ЛНР

Глава государства выразил уверенность в том, что Россия вернет мир в регион.
Глеб Владовский 2024-05-11 10:24:57
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с 10-й годовщиной образования республик. Соответствующие Обращения опубликованы на официальном портале Кремля.

Обращаясь к жителям ЛНР, глава государства подчеркнул, что жители региона, несмотря на давление со стороны неонацистов, не отвернулись от своей истории, традиций и культуры.

«Она рождалась в сложное, драматичное время, когда в Киеве был совершён вооружённый государственный переворот. Власть захватили националисты, которые пытались заставить жителей Донбасса отречься от родного языка, истории, культуры», - добавил он.

Путин, поздравляя жителей ДНР с годовщиной отметил, что народ республики продемонстрировал «твердую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие».

«Вы по праву гордитесь своей историей, ратными и трудовыми традициями, героями, которые сражаются за родной край, с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин в ходе встречи с участниками СВО выразил уверенность в победе России.

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#в стране и мире #ДНР #Владимир Путин #ЛНР #поздравление
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