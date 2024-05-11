Путин поздравил жителей Донбасса с 10-летием образования ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с 10-й годовщиной образования республик. Соответствующие Обращения опубликованы на официальном портале Кремля.
Обращаясь к жителям ЛНР, глава государства подчеркнул, что жители региона, несмотря на давление со стороны неонацистов, не отвернулись от своей истории, традиций и культуры.
«Она рождалась в сложное, драматичное время, когда в Киеве был совершён вооружённый государственный переворот. Власть захватили националисты, которые пытались заставить жителей Донбасса отречься от родного языка, истории, культуры», - добавил он.
Путин, поздравляя жителей ДНР с годовщиной отметил, что народ республики продемонстрировал «твердую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие».
«Вы по праву гордитесь своей историей, ратными и трудовыми традициями, героями, которые сражаются за родной край, с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин в ходе встречи с участниками СВО выразил уверенность в победе России.
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