Российские военные показали, как борются с атакующими Белгород дронами ВСУ

Российские военнослужащие продемонстрировали работу операторов беспилотников, а также способы борьбы с аппаратами противника, целями которых зачастую являются гражданские объекты под Белгородом.

Вражеские дроны-камикадзе, говорят бойцы, летают, как мухи. И операторы стараются дотянуться и до ближайших российских населенных пунктов. Чтобы в том числе помешать этому каждый день на работу выходят операторы БПЛА группировки войск прикрытия госграницы, также вооружаясь FPV-дронами и готовя аппаратуру. Пока главный оператор ведет беспилотник по целеуказанию, второй должен проследить за точным соблюдением координат полета.

И как бы противник не прятался, разведке сверху видно все. Цель – вражеский наблюдательный пункт, с которого ВСУ корректируют работу своей артиллерии. Оператор FPV благодаря очкам виртуальной реальности можно сказать сам ощущает себя в полете, становится глазами дрона. Так легче быстро ориентироваться в пространстве. Однако времени у него не много.

«В отличие от ВСУ у нас есть система самоликвидации. То есть, если даже мы цель не находим через определённый промежуток времени в зависимости от установок дрон самоуничтожается. Есть установки малого горения, есть установки средние и есть установки 300 - при них время горения самоликвидатора составляет 5 минут», - рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Гарик».

ВСУ же в свою очередь, если и запускают камикадзе в поисках военной цели, не найдя ее, уходят по целям гражданским. Дрон-камикадзе обратно не вернуть и боевики, видимо, считают убийство мирных жителей боевым результатом.

А для обнаружения и уничтожения летящих аппаратов противника наши военнослужащие используют особое устройство - дрондетектор, который незаменим в работе любого подразделения операторов беспилотных аппаратов.

FPV-дрон можно назвать средним бомбардировщиком среди коптеров. Благодаря своей точности заменяет собой несколько мин.