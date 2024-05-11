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Российские военные показали, как борются с атакующими Белгород дронами ВСУ

Военнослужащим подразделений операторов беспилотников приходится как применять FPV, так и уничтожать аппараты противника.
Владислав Кустов Глеб Владовский 2024-05-11 10:01:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие продемонстрировали работу операторов беспилотников, а также способы борьбы с аппаратами противника, целями которых зачастую являются гражданские объекты под Белгородом.

Вражеские дроны-камикадзе, говорят бойцы, летают, как мухи. И операторы стараются дотянуться и до ближайших российских населенных пунктов. Чтобы в том числе помешать этому каждый день на работу выходят операторы БПЛА группировки войск прикрытия госграницы, также вооружаясь FPV-дронами и готовя аппаратуру. Пока главный оператор ведет беспилотник по целеуказанию, второй должен проследить за точным соблюдением координат полета.

И как бы противник не прятался, разведке сверху видно все. Цель – вражеский наблюдательный пункт, с которого ВСУ корректируют работу своей артиллерии. Оператор FPV благодаря очкам виртуальной реальности можно сказать сам ощущает себя в полете, становится глазами дрона. Так легче быстро ориентироваться в пространстве. Однако времени  у него не много.

«В отличие от ВСУ у нас есть система самоликвидации. То есть, если даже мы цель не находим через определённый промежуток времени в зависимости от установок дрон самоуничтожается. Есть установки малого горения, есть установки средние и есть установки 300 - при них время горения самоликвидатора составляет 5 минут», - рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Гарик».

ВСУ же в свою очередь, если и запускают камикадзе в поисках военной цели, не найдя ее, уходят по целям гражданским.  Дрон-камикадзе обратно не вернуть и боевики, видимо, считают убийство мирных жителей боевым результатом.

А для обнаружения и уничтожения летящих аппаратов противника наши военнослужащие используют особое устройство - дрондетектор, который незаменим в работе любого подразделения операторов беспилотных аппаратов.

FPV-дрон можно назвать средним бомбардировщиком среди коптеров. Благодаря своей точности заменяет собой несколько мин.

#ВС РФ #беспилотники #наш эксклюзив #FPV-дрон
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