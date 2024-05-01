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В Колумбийском университете задержали около 100 человек

Студенты разбили в кампусе палаточный лагерь в знак протеста против войны в секторе Газа.
Сергей Лебедев 2024-05-01 10:49:01
© Фото: Syndi Pilar, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня в Колумбийском университете Нью-Йорка полицейские задержали около 100 человек, участвовавших в пропалестинских протестах. Об этом сообщает RT со ссылкой на NBC News.

Ранее в кампусе студенты разбили палаточный лагерь в знак протеста против войны в секторе Газа. В одном из главных корпусов университета они построили баррикады из мебели.

«Около 100 человек были арестованы сегодня вечером в Колумбийском университете», - сообщают американские журналисты.

Отмечается, что администрация учебного заведения попросила полицейских остаться в университете до 17 мая. На середину месяца запланировано окончание учебы.

#в стране и мире #протесты #Нью-Йорк #Задержание #полицейские #колумбийский университет
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