В Колумбийском университете задержали около 100 человек

Сегодня в Колумбийском университете Нью-Йорка полицейские задержали около 100 человек, участвовавших в пропалестинских протестах. Об этом сообщает RT со ссылкой на NBC News.

Ранее в кампусе студенты разбили палаточный лагерь в знак протеста против войны в секторе Газа. В одном из главных корпусов университета они построили баррикады из мебели.

«Около 100 человек были арестованы сегодня вечером в Колумбийском университете», - сообщают американские журналисты.

Отмечается, что администрация учебного заведения попросила полицейских остаться в университете до 17 мая. На середину месяца запланировано окончание учебы.