В Париже задержанный отобрал у полицейских оружие и тяжело ранил их

Двое парижских полицейских получили ранения после перестрелки в одном из округов города.

Оба они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что стрельба произошла в полицейском комиссариате 13-го округа Парижа. Об этом сообщает RT со ссылкой на местное СМИ.

«Один из полицейских получил серьезные ранения в живот, другой - в бедро», - указал телеканал.

Поясняется, что ранения полицейские получили во время обыска задержанного. Ему удалось отобрать табельное оружие у одного из правоохранителей и начать стрельбу.

Инцидент произошел около 22:30 по местному времени (23:30 по московскому времени). Сам напавший на полицейских также получил ранения и доставлен в больницу. В отделение полиции он попал, как уточняется, за то, что канцелярским ножом ударил свою жену.