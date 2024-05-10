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В Париже задержанный отобрал у полицейских оружие и тяжело ранил их

В одном из округов Парижа доставленный в полицейский участок мужчина устроил стрельбу, тяжело ранив двух правоохранителей.
Дарина Криц 2024-05-10 02:12:26
© Фото: Mufkinnphotos Keystone Press Agency Globallookpress

Двое парижских полицейских получили ранения после перестрелки в одном из округов города.

Оба они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что стрельба произошла в полицейском комиссариате 13-го округа Парижа. Об этом сообщает RT со ссылкой на местное СМИ.

«Один из полицейских получил серьезные ранения в живот, другой - в бедро», - указал телеканал.

Поясняется, что ранения полицейские получили во время обыска задержанного. Ему удалось отобрать табельное оружие у одного из правоохранителей и начать стрельбу.

Инцидент произошел около 22:30 по местному времени (23:30 по московскому времени). Сам напавший на полицейских также получил ранения и доставлен в больницу. В отделение полиции он попал, как уточняется, за то, что канцелярским ножом ударил свою жену.

#в стране и мире #Париж #полицейские #ранения #задержанный #стрельба в полиции
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