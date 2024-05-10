В Польше на полигоне химических отходов вспыхнул крупный пожар

На мусорном полигоне с химическими отходами в Семяновице-Сленске в Польше произошел крупный пожар, загорелись бочки с отходами и пластик. Об этом сообщает государственная радиостанция RMF FM.

Площадь пожара составила более пяти тысяч квадратных метров, спасатели постепенно ее сокращают. На месте работают более 100 специалистов из 40 подразделений Государственной противопожарной службы и Добровольной пожарной охраны.

По данным радиостанции, иногда на полигоне раздаются взрывы и спецслужбы не могут предположить, сколько времени понадобится для тушения. Не до конца известно, какие именно отходы находились на свалке, некоторые из них очень интенсивно горят.

Состояние воздуха около места пожара и в других частях Семяновице-Сленских проверила лаборатория Государственной противопожарной службы, она не обнаружила превышения концентрации опасных веществ.

Информации о пострадавших не поступало, правительственный центр безопасности призвал жителей не приближаться к месту пожара.