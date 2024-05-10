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Четыре человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге

Еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти.
Игнат Далакян 2024-05-10 15:00:46
© Фото: МЧС РФ

Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге при ДТП, четыре человека погибли. Еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости.

«По оперативным данным, четверо пассажиров погибли, и 4 еще в клинической смерти. Всего было 15 пассажиров. Это предварительная информация», - сообщил собеседник агентства.

По словам очевидцев, еще один человек погиб на месте. После происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Ранее пассажирский автобус в Петербурге пробил ограду и упал в реку Мойку в результате дорожно-транспортного происшествия. В появившихся соцсетях кадрах видно, как автобус при повороте направо таранит стоящую машину каршеринга, не останавливаясь выламывает ограждение и падает в воду. Автобус находится в реке уже более часа.

#Санкт-Петербург #ДТП #автобус #погибшие #река Мойка
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