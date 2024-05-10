112: один человек погиб и пять пострадали в аварии с автобусом в Питере

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает 112. По информации МВД, в салоне находилось около 20 человек.



«В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду», - сообщает МВД.



Автобус пробил ограду и упал в реку Мойка в результате ДТП. На месте происшествия работают спасатели, они проводят пострадавшим прямой массаж сердца. Экстренные службы ведут поисковые работы для извлечения людей из воды.

Задержан водитель машины каршеринга, с которой столкнулся автобус.