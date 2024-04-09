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В ФСБ сообщили о выявлении 20 нелегальных мигрантов в Мариуполе

Восемь человек депортированы из России.
Глеб Владовский 2024-04-09 08:20:51
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники правоохранительных органов провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе с целью выявления незаконно пребывающих на территории России иностранных граждан. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ФСБ.

На кадрах видно, как сотрудники регионального отделения Росгвардии, МВД и ФСБ проводят проверку документов с целью выявления нелегальных мигрантов.

«К административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ привлечены 20 мигрантов, 8 из которых выдворены за пределы России», - говорится в заявлении.

Уточняется, что фильтрационно-проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются.

#росгвардия #нелегалы #ФСБ РФ #МВД РФ #мариуполь
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