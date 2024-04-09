В ФСБ сообщили о выявлении 20 нелегальных мигрантов в Мариуполе

Сотрудники правоохранительных органов провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе с целью выявления незаконно пребывающих на территории России иностранных граждан. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ФСБ.

На кадрах видно, как сотрудники регионального отделения Росгвардии, МВД и ФСБ проводят проверку документов с целью выявления нелегальных мигрантов.

«К административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ привлечены 20 мигрантов, 8 из которых выдворены за пределы России», - говорится в заявлении.

Уточняется, что фильтрационно-проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются.