За прошедшие сутки на Купянском направлении группировка войск «Запад» во время контрбатарейной борьбы уничтожила несколько гаубиц противника, среди них самоходная гаубица «Акация» и три буксируемые гаубицы Д-20, а также шесть минометных расчетов.

Во взаимодействии с артиллерией и авиацией мотострелки нанесли поражение 95-й десантно-штурмовой 32-й механизированной бригаде ВСУ, улучшив положение по переднему краю.

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили шесть беспилотников, среди которых три «Валькирии», «Фурия», «Синица» и Spectator.

В общей сложности за сутки ВСУ потеряли 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий и шесть минометных расчетов, а вместе с этим радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.