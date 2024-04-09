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За сутки группировка «Запад» уничтожила гаубицы Д-20 и «Акацию»

За прошедшие сутки на Купянском направлении украинские боевики лишились шести беспилотников, трех гаубиц Д-20, САУ «Акация», шести минометных расчетов и двух бронемашин.
2024-04-09 07:40:19
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости © Видео: Минобороны РФ

За прошедшие сутки на Купянском направлении группировка войск «Запад» во время контрбатарейной борьбы уничтожила несколько гаубиц противника, среди них самоходная гаубица «Акация» и три буксируемые гаубицы Д-20, а также шесть минометных расчетов.

Во взаимодействии с артиллерией и авиацией мотострелки нанесли поражение 95-й десантно-штурмовой 32-й механизированной бригаде ВСУ, улучшив положение по переднему краю.

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили шесть беспилотников, среди которых три «Валькирии», «Фурия», «Синица» и Spectator.

В общей сложности за сутки ВСУ потеряли 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий и шесть минометных расчетов, а вместе с этим радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #гаубицы #д-20 #группировка запад #Купянское направление #САУ "Акация"
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