Подлодка условного врага уничтожена экипажем «Адмирала Левченко»

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко» поразил находящиеся на берегу наблюдательный пункт и огневую точку условного противника, а также отработал элементы противолодочной борьбы. Учения проходили на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Во время морского похода акустики круглосуточно слушали море с помощью «Полинома» -гидроакустической станции кругового обзора, которая позволяет отслеживать шум винтов подводных лодок.

После того, как корабельные вертолёты опустили в море гидроакустическую станцию, специалисты начали разведывать обстановку, прослушивая, что происходит под толщей воды. Обнаружив характерные шумы, издаваемые субмариной условного противника, корабль взял её на сопровождение, оперативно изменив курс.

«Мы обнаруживаем подводную лодку, производит классификация цели. Если это наша подводная лодка, то мы просто берём её на сопровождение. В случае, если иностранная, то начинаем слежение и уже отрабатываем учения различные», - рассказал командир гидроакустической группы БПК «Адмирал Левченко» Михаил Громыко.

Боевая учёба в море на флоте - лучшая практика. Как для моряков, так и для лётчиков. Она ещё раз показывает и доказывает, что задачи, которые БПК предстоит решать в первую очередь, экипаж выполнит.