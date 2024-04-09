День памяти погибших подводников «Комсомольца» прошел по всей России

35 лет назад в Норвежском море затонула атомная подлодка «Комсомолец». До сих пор ей принадлежит мировой рекорд погружения. Титановая лодка была уникальной. По проекту «Плавник» — больше не сделали ни одной. День гибели Ка-278, седьмого апреля, считается в России Днем памяти погибших подводников.

«Не было мысли, что мы с этим не справимся... Что касается задымления — да, оно было, но ты подвержен не этому. У тебя подкорка мозга работает — найти, помочь, вынести, сделать. А ребята, которые были в пятом, там потом было видно по ожогам, они руками тушили просто приборы», - рассказал Анатолий Третьяков, бывший лейтенант, инженер вычислительной группы АПЛ «Комсомолец».

Сейчас подводная лодка находится на дне Норвежского моря, на глубине более 1,5 км. Экипаж более 6 часов боролся с пожаром, причины которого не установлены до сих пор. Но спасти корабль не удалось. Старшим на борту в том походе был Борис Коляда, он последним шагнул с рубки тонущей подлодки прямо в ледяную воду.

«Было очень напряженно, так напряженно, так тяжело это все эмоционально и физически, что когда подлодка уже уходила под воду, и я фактически с рубки ступил в воду, я не почувствовал холода. Мне показалось, что вода только горькая и соленая, а что она холодная — это уже потом пришло», — поделился Борис Коляда, в 1989г — капитан 1-го ранга, зам. командира дивизии атомных подводных лодок Северного флота.

Спасательную операцию осложняли шторм, ледяной ветер и вода всего в +4 градуса. Выжили только 27 моряков-подводников. В катастрофе погибли 42 члена экипажа, 33 из них покоятся на дне Норвежского моря. В Петербурге на Серафимовском кладбище, могилы 3-х членов экипажа «Комсомольца».

Каждый год там собираются родные и сослуживцы тех, кто погиб на «Комсомольце».

Памятные мероприятия прошли и на базе подводных лодок в Мурманской области. Красные гвоздики кладут у таблички на 9-ом причале, откуда «Комсомолец» отправился в последнее плавание.

«Уже 35 лет прошло, но, как вы понимаете, такие события остаются на всю жизнь, они всегда в памяти... Вспоминаем наших ребят молодыми, поскольку мы, оставшиеся в живых, повзрослели, поседели, а ребята в памяти всегда молодые», - рассказал Игорь Калинин, в 1989г — капитан-лейтенант, инженер-гидроакустик «Комсомольца».

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

День аварии на «Комсомольце» стал днем памяти всех погибших подводников. И, ровно в 17:08, во время гибели подлодки, на кораблях Северного флота приспустили Андреевские флаги и дали гудок в память о героях-подводниках.