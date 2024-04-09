Пожар в Подмосковье унес жизни четверых детей и одного взрослого

В подмосковном Воскресенске загорелся частный дом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела четверых детей и женщины. Об этом сообщает МЧС России в официальном телеграм-канале.

Пожар произошел в частном доме на участке в 150 квадратных метров. Там работает 25 специалистов и 8 единиц техники.

Всего в доме проживало 8 человек, из них 6 детей. Дети 11 и 13 лет переданы врачам. По предварительной информации, их спасли соседи до прибытия служб. Дальнейшая информация уточняется.