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Пожар в Подмосковье унес жизни четверых детей и одного взрослого

Открытое горение удалось ликвидировать, на месте работают специальные службы.
Мария Зайцева 2024-04-09 03:26:32
© Фото: mchs_official Telegram

В подмосковном Воскресенске загорелся частный дом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела четверых детей и женщины. Об этом сообщает МЧС России в официальном телеграм-канале.

Пожар произошел в частном доме на участке в 150 квадратных метров. Там работает 25 специалистов и 8 единиц техники.

Всего в доме проживало 8 человек, из них 6 детей. Дети 11 и 13 лет переданы врачам. По предварительной информации, их спасли соседи до прибытия служб. Дальнейшая информация уточняется.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #воскресенск #погибшие дети
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