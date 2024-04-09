Объявлена эвакуация в Звериноголовском округе Курганской области

На подтопляемых территориях муниципального Звериноголовского округа началась принудительная эвакуация местных жителей, об этом сообщила глава округа Марина Панкратова.

«Внимание! В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация!» — написала Панкратова в своем Telegram-канале.

Уровень воды в реке Тобол достиг 912 см, на данный момент он превышает отметку «неблагоприятное явление». Подтопление угрожает более 60-ти населенным пунктам в Курганской области. Режим ЧС из-за наводнения губернатор области Вадим Шумков ввел 8 апреля.