МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Объявлена эвакуация в Звериноголовском округе Курганской области

Из-за угрозы затопления жилых домов власти объявили принудительную эвакуацию.
Услада Дубинина 2024-04-09 21:54:26
© Фото: mchs.gov.ru

На подтопляемых территориях муниципального Звериноголовского округа началась принудительная эвакуация местных жителей, об этом сообщила глава округа Марина Панкратова.

«Внимание! В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация!» — написала Панкратова в своем Telegram-канале.

Уровень воды в реке Тобол достиг 912 см, на данный момент он превышает отметку «неблагоприятное явление». Подтопление угрожает более 60-ти населенным пунктам в Курганской области. Режим ЧС из-за наводнения губернатор области Вадим Шумков ввел 8 апреля.

#в стране и мире #курганская область #МЧС #паводок #эвакуация #подтопление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322