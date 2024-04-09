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ПСБ откроет счета для пенсионеров и бюджетников Гагаузии

Новой возможностью смогут воспользоваться около 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч бюджетников, живущих в Гагаузии.
Игнат Далакян 2024-04-09 19:55:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Промсвязьбанк откроет счета для пенсионеров и бюджетников Гагаузии - автономии в составе Молдовы. Соглашение с руководством региона подписали в Москве. Ранее власти республики заблокировали все российские счета и лишили их владельцев возможности переводить и получать деньги из нашей страны.

«У жителей Гагаузии большое количество и родственников, и друзей, которые живут в Москве, в Подмосковье, в других регионах России. Нам важно обеспечить трансграничные расчеты, нам важно обеспечить возможность использования других продуктов», - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Он сообщил, что те представители, родственники жителей Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу, по отдельной программе.

«Хотела бы отметить, что в управлении здравоохранения, соцзащиты АТО Гагаузия смогут пенсионеры подписать контракты, и уже к 1 мая мы уже хотим, чтобы именно пенсионеры и бюджетники смогли получить то, что они заслуживают. А заслуживают они лучшей жизни», - сказала глава Автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул.

Проводить платежи будут через карты «Мир». Новой возможностью воспользуются около 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч бюджетников, живущих в автономии, отметила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

#Гагаузия #ПСБ #пенсионеры #промсвязьбанк #петр фрадков #счета #евгения гуцул
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