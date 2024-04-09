Сбившего поэта Рубинштейна водителя наказали условным сроком

Суд Москвы назначил наказание водителю, который сбил поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе, в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев условно, об этом сообщает «360». Виновному в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, установили испытательный срок на три года, а также ограничили право вождения автомобиля на 2 года и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в силу.

«Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет», - сообщили в надзорном ведомстве.

ДТП с участием поэта произошло 8 января на северо-востоке Москвы. Водитель на машине марки Volkswagen не уступил дорогу Льву Рубинштейну на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 14 января публицист скончался в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.