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Сбившего поэта Рубинштейна водителя наказали условным сроком

Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет.
Услада Дубинина 2024-04-09 18:28:13
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Суд Москвы назначил наказание водителю, который сбил поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе, в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев условно, об этом сообщает «360». Виновному в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, установили испытательный срок на три года, а также ограничили право вождения автомобиля на 2 года и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в силу.

«Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет», - сообщили в надзорном ведомстве.

ДТП с участием поэта произошло 8 января на северо-востоке Москвы. Водитель на машине марки Volkswagen не уступил дорогу Льву Рубинштейну на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 14 января публицист скончался в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

#в стране и мире #авария #ДТП #Приговор #Суд Москвы #Лев Рубинштейн
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