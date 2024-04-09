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Бойцы ВС РФ уничтожили склад БПЛА врага на Херсонском направлении

Противник потерял за сутки на этом направлении до 75 человек, БМП, пять пикапов и две САУ «Гвоздика».
2024-04-09 13:42:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении украинского склада беспилотников на Херсонском направлении.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области», - добавили в ведомстве.

Потери украинской стороны в живой силе составили до 75 человек. За сутки на данном направлении уничтожены БМП, пять пикапов, две САУ «Гвоздика».

Между тем на Авдеевском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак украинских штурмовых групп. Противник потерял за сутки до 240 человек и несколько единиц военной техники.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что средствами ПВО всего за сутки уничтожены 236 беспилотников ВСУ, сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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