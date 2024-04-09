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Путин сменил представителя России при ОДКБ

Путин освободил от должности представителя России при ОДКБ Агасандяна.
Марина Крижановская 2024-04-09 12:18:13
© Фото: МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности представителя России при ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) Микаэла Агасандяна, подписав соответствующий указ.

На должность постоянного представителя РФ при ОДКБ он назначил посла по особым поручениям МИД России Виктора Васильева. Информация об этом указана в другом указе президента.

«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», - гласит опубликованная информация.

Оба указа вступают в силу со дня подписания - 9 апреля.

Появление ОДКБ связано с заключением Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года в столице Узбекистана Ташкенте. Тогда свою подпись под документом поставили главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 1993 году к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Договор вступил в силу после национальной ратификации 20 апреля 1994 года.

#в стране и мире #Владимир Путин #одкб #постпред России #Микаэл Агасандян
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