«Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» сбил БПЛА киевских формирований на границе Белгородской области. В ходе боевой работы были уничтожены беспилотники-разведчики, пишет Министерство обороны РФ, сопроводив сообщение кадрами.

Зенитчики обнаружили воздушные цели и тут же ликвидировали их. Боевая работа ведется круглосуточно и в любую погоду. Возможности комплекса позволяют защитить мирных граждан от вражеских обстрелов.

В описании к видео сказано, что ЗРК замечает даже самые мелкие объекты.

Отстрелявшись по целям, машины меняют позиции, чтобы не попасть под удар противника. Часто расчетам приходится работать под артиллерийским обстрелом.

«Тор-М2» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а при стрельбе с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.