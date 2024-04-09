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«Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ на границе Белгородской области

Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.
2024-04-09 11:08:18
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» сбил БПЛА киевских формирований на границе Белгородской области. В ходе боевой работы были уничтожены беспилотники-разведчики, пишет Министерство обороны РФ, сопроводив сообщение кадрами.

Зенитчики обнаружили воздушные цели и тут же ликвидировали их. Боевая работа ведется круглосуточно и в любую погоду. Возможности комплекса позволяют защитить мирных граждан от вражеских обстрелов.

В описании к видео сказано, что ЗРК замечает даже самые мелкие объекты.
Отстрелявшись по целям, машины меняют позиции, чтобы не попасть под удар противника. Часто расчетам приходится работать под артиллерийским обстрелом.

«Тор-М2» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а при стрельбе с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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