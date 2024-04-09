Экипаж Ка-52 угостил ракетами С-8 ДРГ на Харьковском направлении

Экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» ударил неуправляемыми авиаракетами С-8 по противнику на Харьковском направлении. В ходе боевой работы была уничтожена диверсионно-разведывательная группа, сообщает Минобороны России.

В опубликованном ведомством ролике показана подготовка машин, сам полет, пуск неуправляемых ракет, посадка. Отстрелявшись по целям, экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром. Передовой авиационный наводчик подтвердил успешное уничтожение диверсионных групп.

В Минобороны отметили, что в состав ударной группы, помимо Ка-52, входят боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Ка-52 - модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.