Орские спасатели из-за паводка научились тушить пожары на плаву

Сотрудники МЧС переоборудовали одну из лодок в пожарную для оказания помощи жителям пострадавшего от наводнения Орска.

Здесь и на других затопленных участках города спасатели продолжают работы. Тем, кто не эвакуировался, привозят зарядные устройства, воду, еду. Полицейские усилили охрану территорий, чтобы защитить дома от мародеров.

Те, кто не покинул свои квартиры и дома, греются любыми способами, поскольку в домах, пострадавших от наводнения, света и газа нет. В связи с этим часто фиксируются возгорания.

«Наша лодка на время перебазировалась в спасательную пожарную лодку. Нам загрузили мотопомпы, дали бойцов пожарных в количестве четырех человек. В случае такой надобности выдвигаемся на место, опускаем помпы и заборные рукава в воду и, соответственно... боремся с огнем», - рассказал спасатель.

В Орске и пригороде подтоплено около 7 000 жилых домов. Как минимум четыре прорыва зафиксировано в дамбе. Работы по укреплению в нынешней ситуации проводить невозможно, поскольку она не была рассчитана на такой уровень воды. И после стабилизации ситуации будут строить новую дамбу. Ее проектирование начнется в ближайшее время.