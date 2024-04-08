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Эксперт Никитина перечислила минусы большого лимита на кредитке

Собеседница «Звезды» считает, что в случае, если другой банк, который выдает ипотеку, увидит большой лимит по карте, то клиента могут попросить сначала уменьшить его или закрыть кредитку.
Глеб Владовский 2024-04-08 09:27:05
© Фото: Klaus Ohlenschläger, Picture Alliance, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Желающие взять ипотеку клиенты с имеющимся «про запас» большим лимитом по кредитной карте могут столкнуться с серьезными проблемами. Такое мнение выразила в интервью «Звезде» эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина.

По ее словам, сумма лимита по карте сначала устанавливается в первый раз, когда человек получает эту карту.

«Не всегда есть смысл получать как можно больше лимит про запас, потому что, если вы вдруг захотите взять ипотеку в ближайшее время и банк другой, который выдает ипотеку, увидит ваш большой лимит по вашей кредитной карте, он может вас попросить либо ее закрыть, либо его очень сильно снизить», - подчеркнула Никитина.

Эксперт добавила, что другой банк воспринимает это как дополнительную кредитную нагрузку на человека. Однако если речь не идет об ипотеке, то можно «взять лимит побольше на всякий случай», поскольку увеличить ограничение по тратам будет проблематично.

«И да, лимит может колебаться, но, как правило, в сторону все-таки увеличения, если человек не допускает просрочек, не допускает каких-то задержек по оплатам», - дополнила собеседница.

#кредит #ипотека #наш эксклюзив #кредитный лимит
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