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91 человек погиб из-за кораблекрушения в районе Мозамбика

Причиной трагедии называют панику, вызванную ложным слухом об эпидемии холеры на перегруженном рыболовецком судне.
Глеб Владовский 2024-04-08 06:28:33
© Фото: Kate Bartlett, dpa Globallookpress

Не менее 91 человека погибли у берегов Мозамбика в результате затопления рыболовецкого судна, переоборудованного в паром.

По словам госсекретаря провинции Нампула Хайме Нето, причиной трагедии послужил ложный слух об эпидемии холеры, вызвавший сильную панику среди пассажиров. Большинство из них пытались покинуть судно и добраться до суши.

Нето уточнил, что корабль не был изначально адаптирован пассажирских перевозок, а на борту находились около 130 человек. Среди погибших есть также и дети, пятерых пассажиров удалось спасти, еще 34 человека числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

#в стране и мире #Мозамбик #погибшие #кораблекрушение #рыболовецкое судно
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