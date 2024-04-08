91 человек погиб из-за кораблекрушения в районе Мозамбика

Не менее 91 человека погибли у берегов Мозамбика в результате затопления рыболовецкого судна, переоборудованного в паром.

По словам госсекретаря провинции Нампула Хайме Нето, причиной трагедии послужил ложный слух об эпидемии холеры, вызвавший сильную панику среди пассажиров. Большинство из них пытались покинуть судно и добраться до суши.

Нето уточнил, что корабль не был изначально адаптирован пассажирских перевозок, а на борту находились около 130 человек. Среди погибших есть также и дети, пятерых пассажиров удалось спасти, еще 34 человека числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.