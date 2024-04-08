Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома в Москве

Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома на Зоологической улице в Москве. Об сообщили в правоохранительных органах.

«Вечером в понедельник под окнами жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы было обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительным данным, он покончил с собой», - передает сообщение РИА Новости.

Незадолго до этого певец написал жене и предупредил, что она найдет его мертвым. Она же вызвала полицию. Уточняется, что у Кунгурова могли быть проблемы с психическим здоровьем.

Евгений Кунгуров - заслуженный артист РФ. Он был солистом театра «Новая опера» до 2013 года, в 2011 году участвовал в проекте «Большая опера» на телевидении, дошел до финала шоу «Голос». Позднее, с развитием карьеры, он принимал участие во многих телевизионных проектах, в том числе в музыкальном шоу «Один в один», где примерил на себя образы Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева и других певцов.