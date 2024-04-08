Владимир Путин поручил продлить питерское метро до аэропорта Пулково

Владимир Путин поручил рассмотреть объемы и сроки строительства пассажирского сообщения от Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково, включая вариант продления ветки метрополитена. Информация о перечне поручений по социально-экономическому развитию страны опубликована на сайте президента России.

«Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом Пулково, в том числе путем продления линий метрополитена», - написано в поручении президента России.

Владимир Путин установил дату доклада о поручении 15 июня. В ходе строительства пассажирского сообщения планируется продлить Кировско-Выборгскую линию метро. Также рассматривается усовершенствование наземного транспорта для более удобного маршрута до аэропорта Пулково.