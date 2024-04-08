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Росрыболовство предложило разрешить на Волге рыбалку на стерлядь

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что запас осетровых восстановился.
Услада Дубинина 2024-04-08 17:43:17
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Рыбалку на стерлядь могут возобновить с рядом ограничений уже в этом году на Волге. Восстановление запасов осетровых глава ведомства Илья Шестаков обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным на рабочей встрече по теме итогов рыбопромышленного комплекса.

«Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова, но, понятно, с определенными ограничениями по срокам вылова и по орудиям лова», - сообщил глава Росрыболовства.

Илья Шестаков объяснил, что сейчас особое внимание уделяется восстановлению популяризации сига, однако этот процесс может длиться до 2040 года.

#в стране и мире #Владимир Путин #рыба #Росрыболовство #Илья Шестаков
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