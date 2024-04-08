МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Львова-Белова рассказала о судьбе детей-сирот после теракта в «Крокусе»

Сиротами остались девять детей из шести семей.
Услада Дубинина 2024-04-08 16:35:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Девять детей остались сиротами после теракта в «Крокусе», их всех взяли под опеку родственники. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека РФ Мария Львова-Белова. Она уточнила, что с семьями поддерживается связь, при необходимости им готовы оказать поддержку.

«Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то - бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли», - прокомментировала ситуацию Мария Львова-Белова.

После теракта в «Крокусе» шесть детей госпитализировали, из них пятерых выписали из больницы. В клинике Москвы в отделении реанимации находится 12-летний Дима, который уже пришел в сознание.

#в стране и мире #Теракт #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322