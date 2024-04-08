Львова-Белова рассказала о судьбе детей-сирот после теракта в «Крокусе»

Девять детей остались сиротами после теракта в «Крокусе», их всех взяли под опеку родственники. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека РФ Мария Львова-Белова. Она уточнила, что с семьями поддерживается связь, при необходимости им готовы оказать поддержку.

«Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то - бабушка. Где было нужно, мы подключились и помогли», - прокомментировала ситуацию Мария Львова-Белова.

После теракта в «Крокусе» шесть детей госпитализировали, из них пятерых выписали из больницы. В клинике Москвы в отделении реанимации находится 12-летний Дима, который уже пришел в сознание.