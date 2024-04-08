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Противник потерял за сутки более 460 боевиков на Донецком направлении

Также враг лишился на этом направлении двух танков, двух боевых машин пехоты, восьми автомобилей, а также четырех орудий.
2024-04-08 14:51:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Неприятель потерял за сутки более 460 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на данном направлении и нанесли поражение противнику в районах Клещеевки и Красного.

Помимо потерь в живой силе, враг лишился нескольких единиц военной техники. Так, за сутки уничтожены два танка ВСУ, две БМП, восемь автомобилей, американская буксируемая гаубица М777, польская САУ Krab, советские САУ «Акация» и «Гвоздика», две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36.

В оборонном ведомстве также сообщили об успехах нашей ПВО. За сутки сбиты 291 беспилотник ВСУ, три французские управляемые авиабомбы Hammer и четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Потери #СВО
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