Противник потерял за сутки более 460 боевиков на Донецком направлении

Неприятель потерял за сутки более 460 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на данном направлении и нанесли поражение противнику в районах Клещеевки и Красного.

Помимо потерь в живой силе, враг лишился нескольких единиц военной техники. Так, за сутки уничтожены два танка ВСУ, две БМП, восемь автомобилей, американская буксируемая гаубица М777, польская САУ Krab, советские САУ «Акация» и «Гвоздика», две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36.

В оборонном ведомстве также сообщили об успехах нашей ПВО. За сутки сбиты 291 беспилотник ВСУ, три французские управляемые авиабомбы Hammer и четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.