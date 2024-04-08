Историк Энгельгардт объяснил, откуда взялась любовь сербов к русским

В марте этого года в Белграде состоялся дружеский матч, сыграли легенды сербского и российского футбола - «Црвена Звезда» и «Зенит». Матч памяти и единения. Игра прошла накануне годовщины бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году и на следующий день после страшного теракта в «Крокусе» в Москве. И потому в начале мероприятия - минута молчания, болельщики разворачивают баннер «Москва, скорбим», а на трибунах в какой-то момент возникает изображение бойца СВО, которое сменяется десятками российских флагов. И вновь над стадионом несется громогласное: «Русские и сербы - братья навек!»

«Это логично, что есть братство между российскими и сербскими клубами. Потому что есть братство между российским и сербским народом.

Мы братья по крови, вере, культуре, и любви. И это передается уже и на футбольное спортивное поле», - комментирует бывший нападающий ФК «Црвена Звезда» Душан (Дуле) Савич.

Дословно слова одной из песен, написанной сербским музыкантом Владимиром Нишевичем можно перевести так: «Закончилось то время, когда миром правили слепые. Владимир идет первым, ветер с востока дует сильней. Палач битву проиграл - Приходит эра Владимира». Очевидно, что песня посвящена российскому президенту Владимиру Путину.

«Здесь давным-давно есть лозунг: нас с русскими 300 миллионов. Наша песня - это олицетворение нового мирового порядка, это крик, просьба о сближении сербского и русского народов и сербского и российского государств. Эта песня была написана очень прямо и решительно», - поделился рок-музыкант Владимир Нишевич.

Детские воспоминания Нишевича - это бомбежка Белграда, и забывать или прощать такое ни он, ни его ровесники не собираются. Здесь помнят, как с кровью отдирали от Сербии Косово, и прекрасно понимают, что и почему происходит сейчас на Украине.

«Вы видели, какие экстремистские группировки финансируются для борьбы с Россией. Это не может длиться долго. Мы с нетерпением ждем, когда Россия подойдет к границам, которые будут очень близки к нам. Россия придет в Одессу, а мы будем всего в 400 км от нее, и нас свяжет Дунай. И это то, чего мы на самом деле ждем больше всего на свете», - добавил Владимир Нишевич.

Так что же стоит за таким неравнодушием и такой вовлеченностью сербов в наши события? Почему на фоне повальной русофобии - в Сербии русских по-прежнему принимают как дорогих гостей?

На это ответил Георгий Энгельгардт, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН. Он заявил, что Сербия видела только добро со стороны России, в то время как от соседних стран ей «очень досталось». По его словам, жить на этой территории непросто - ее постоянно разоряли войны, граница все время перемещалась, культура и жизнь приходила в упадок. И именно русские помогли сербам восстановить их культуру.

«Россия очень много делала для сербских земель, начиная от 300 лет назад. Петр Великий отправляет недалеко здесь от Белграда учителя Максима Суворова с грузом русских книг. Школа, которую открывает Максим Суворов, стала тем очагом, тем корнем, из которого потом выросло вообще все современное светское сербское образования, потому что это была территория, разоренная постоянными войнами», - объяснил Энгельгардт.

Нас роднит многое - православие, кириллица, борьба с завоевателями. Раскапывая истоки этой дружбы, придется уйти очень далеко в историю - во времена крещения Руси. Во время татаро-монгольского ига сербы поддерживали православные монастыри на Афоне, а потом Иван Грозный требовал от турецкого султана уважительно относится к сербским святыням. При Петре Первом в царской армии было создано несколько полков из сербов-эмигрантов, и им в автономию и управление были отданы южные земли империи. То, что сейчас называется Луганск, Кременчуг, Артемовск, тогда, в XVIII веке, это было Славяносербией и Новой Сербией. А сейчас сотни сербских добровольцев приехали защищать Донбасс, свою родную землю. На протяжении веков Россия была главным покровителем Сербского княжества, защищала его сербские интересы в Европе и на Востоке.

Подробнее о том, как старшее и молодое поколения относятся к России и русским и о чем вспоминают потомки русских эмигрантов в Сербии, смотрите в новом материале Ольги Беловой.