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В Новой Москве россиянин поджег мемориал памяти жертвам теракта в «Крокусе»

В поселении Десеновское россиянин посчитал лишними принесенные игрушки, записки и цветы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
Дарина Криц 2024-04-08 14:22:19
© Фото: Администрация поселения Десеновское, Telegram © Видео: МВД России

В Новой Москве задержали 49-летнего россиянина, который сжег стихийный мемориал в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По информации московского главка МВД, это произошло ранним утром 5 апреля возле мемориала «Закладной камень памятника воинам-участникам локальных конфликтов». Около него жители поселения Десеновское организовали место памяти погибших в теракте, принеся туда цветы, записки и мягкие игрушки. Мужчина, посмотрев на это, решил поджечь импровизированный памятник и сбежал.

«Ночью 5 апреля 2024 года на территории Новой Москвы был совершен поджог мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов», - указали правоохранители.

Правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника спустя несколько дней. Ему не понравилось, что «люди навалили там кучу всякого, игрушек». По его мнению, зажженные вещи красиво горели, «как Вечный огонь».

В результате следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»).

#в стране и мире #Теракт #МВД РФ #поджог #Новая Москва #Стихийный мемориал #Крокус сити холл
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